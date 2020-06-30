На канале погибшей Насти Тропицель появились новые видео

Они датируются 28 июня. В одном из них она рассказала о том, как научиться зарабатывать.

Источник фото: YouTube

Пользовательница Лена Морозова дала свой ответ, почему после смерти Насти появляются видео.

«Это видео из марафона, который проводила Настя (раньше доступ был только по ссылке), но родители посчитали нужным сделать его общедоступным. Все, что появляется и будет появляться на аккаунтах Тропи, благодаря родителям, так как они только имеют доступ, поэтому могут принимать решения, что выложить и что рассказать, из ранее недоступной большинству информации», — написала она.

Однако родители Насти ситуацию пока никак не комментировали.

Еще в одном видео Тропицель показала свою утреннюю тренировку. В других роликах девушка дала советы, как «убить свои страхи», побороть лень и повысить продуктивность.

Настя Тропицель последние 4,5 месяца находилась на Бали. Там она проводила время со своими молодым человеком Виктором и друзьями. Девушка много рассказывала о поездках на мотоцикле. В тот день, 21 июня, она тоже каталась с бойфрендом. Однако в какой-то момент не справилась с управлением, врезалась в разделительный бордюр и ударилась головой.

Ее не удалось спасти. Насте было 18 лет. Родители не смогли присутствовать при кремации, поскольку им не удалось вылететь из Санкт-Петербурга. Поэтому родные устроили поминки в северной столице.