На Камчатке эвакуировали тела погибших на вулкане туристов

Спасатели эвакуировали тела двух туристов, которые погибли на вулкане Ключевская сопка на Камчатке. Среди них — тело депутата горсовета красноярского Железногорска Андрея Закалина. Об этом сообщил вице-спикер Заксобрания Красноярского края Алексей Кулеш в своем Telegram-канале.

«Информация об Андрее Закалине. В 06:30 (02:30 по московскому времени) силами спасателей с применением вертолета Ми-8 а/к „Витязь-Аэро“ доставлены тела двоих погибших в п. Ключи», — привел ТАСС сообщение вице-спикера.

Вечером 17 августа спасательным службам поступил сигнал бедствия с вулкана Ключевская Сопка. Туристическая группа сообщила, что при спуске с ледника на высоте около 4100—4200 метров двое мужчин оступились и сорвались вниз. Депутат горсовета Железногорска Красноярского края Андрей Закалин и 35-летний турист Александр Филяев пролетели около километра и разбились, сообщили в МЧС.