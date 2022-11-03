На Югре ко Дню народного единства покажут фильм «Солнцепек» Евгения Пригожина | 360°

Общество 03 ноября 2022, 17:18 На Югре ко Дню народного единства покажут фильм «Солнцепек» Евгения Пригожина

Читать 360tv в

Сюжет художественного фильма отсылает к конфликту на Донбассе 2014 года.

Ко Дню народного единства в киноцентре города Ханты-Мансийска состоится кинопоказ художественного фильма «Солнцепек». Его представит заместитель начальника Управления Росгвардии по ХМАО — Югре по военно-политической работе подполковник Михаил Тремасов в рамках ежегодной акции «Ночь искусств». Премьера киноленты состоялась летом прошлого года и, по мнению экспертов, предвосхитила обострение конфликта в текущем году.

Реклама

Сотрудники Росгвардии собираются провести ряд мероприятий к одному из важнейших российских праздников. В том числе югорчанам покажут на большом экране художественный фильм «Солнцепек». История героев разворачивается на фоне событий, имевших место летом 2014 года в Донбассе. Сюжет рассказывает о семье, которую кровавый переворот в Киеве застал при попытке пересечь границу, покинув неспокойное место. После нападения мародеров Владу Новожилову, его жене и сыну приходится остаться в Луганске и стать не только свидетелями, но и участниками всего, через что прошли мирные жители.

Реклама

Как рассказали создатели, сюжет выдуман, однако в основу фильма легли реальные события. После просмотра многие очевидцы отмечали сходство историй персонажей с тем, что происходило на самом деле. При этом, по словам режиссера, фильм вышел даже менее жестким, чем действительность. Также в съемочной группе рассказали, благодаря кому появился этот фильм.

«Когда мы стали влезать в материал, изучили документальную хронику, стали смотреть что, где, как происходило, пришло понимание, что должны быть жесткие сцены. И конечно, заказчик фильма, Евгений Пригожин, делал на этом акцент. Когда получал материал, он просил сделать пожестче. Идея создания фильма принадлежала ему, он сказал, что ему хочется, чтобы было такое кино», – сообщил в интервью режиссер Максим Бриус.

Евгений Пригожин — предприниматель из Санкт-Петербурга, известен своей патриотической позицией и поддержкой патриотического киноискусства. До «Солнцепека» по его инициативе была снята военная драма «Ржев», а недавно вышел боевик «Лучшие в аду». При этом «Солнцепек» отличается драматичностью и надрывностью, а также обращением к совсем недавним историческим событиям, которые на сегодня еще достаточно ярки в памяти людей.

Увидеть киноленту на больших экранах жители Ханты-Мансийска смогут в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств». Кроме того, в ходе Дня народного единства более 100 военнослужащих и сотрудников Росгвардии поучаствуют в VII Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант». Также представители Росгвардии проведут внеклассные занятия для школьников. На них учащимся расскажут о деятельности Кузьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского.