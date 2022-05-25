РЖД запустят дополнительные поезда для перевозок на юг России
РЖД запустят 144 поезда для перевозок на южные курорты России
Российские железные дороги летом запустят 144 поезда для перевозок пассажиров на южные курорты страны. Об этом говорится в сообщении компании в Telegram-канале.
«Летом в Кисловодск, Краснодар, Новороссийск, Адлер и Анапу прибудет до 90 пассажирских составов. Всего в сообщении с южными курортами России будет курсировать 144 поезда», — говорится в заявлении РЖД.
Компания отметила, что уже формируется высокий спрос на поездки в южном направлении. Планируется обеспечить пополнение составов на 1,7 тысячи вагонов, которые перевезут до 70 тысяч человек.
Также назначено около 200 специальных рейсов для перевозок больше 400 тысяч детей в оздоровительные лагеря в составе организованных групп.