РЖД запустят дополнительные поезда для перевозок на юг России

Российские железные дороги летом запустят 144 поезда для перевозок пассажиров на южные курорты страны. Об этом говорится в сообщении компании в Telegram-канале.

«Летом в Кисловодск, Краснодар, Новороссийск, Адлер и Анапу прибудет до 90 пассажирских составов. Всего в сообщении с южными курортами России будет курсировать 144 поезда», — говорится в заявлении РЖД.

Компания отметила, что уже формируется высокий спрос на поездки в южном направлении. Планируется обеспечить пополнение составов на 1,7 тысячи вагонов, которые перевезут до 70 тысяч человек.

Также назначено около 200 специальных рейсов для перевозок больше 400 тысяч детей в оздоровительные лагеря в составе организованных групп.