«Ъ»: в Госдуме пожаловались на язву и гастрит из-за закрытой столовой

Депутаты Госдумы с 1 марта снова смогут питаться в столовой и буфете, которые были закрыты из-за введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений. Отсутствие общепита некоторые парламентарии перенесли тяжело.

Послабление в аппарате ГД РФ объяснили тем, что более чем у 60% депутатов уже есть антитела к коронавирусу. Об этом сообщила газета «Коммерсант».

Возможности перекусить в буфете или пообедать в столовой чиновники были лишены с марта 2020 года. Они заказывали доставку обедов, приносили еду из дома или покупали в оставшемся открытым кулинарном отделе думского магазина.

«Невозможно все время пить кофе из автомата и есть холодные колбаски и пирожки из кулинарии. Могли бы организовать хотя бы доставку, но ничего не сделали», — заявил один из парламентариев. По его словам, многие коллеги и сотрудники аппарата заработали себе язву или гастрит.

Замглавы фракции ЛДПР Ярослав Нилов проблемы в закрытых в период пандемии столовой и буфете не увидел.

«В целом я считаю, что решение закрыть столовые и буфеты в период пандемии было принято правильно. И если бы с 1 марта они не открывались, полагаю, ничего страшного бы не произошло», — подчеркнул он.

Его коллега из КПРФ Сергей Шаргунов до введения ограничений часто и завтракал, и обедал на работе. Когда точки общепита закрыли, стал выходить в близлежащие кафе — выпить чаю с пирожками. Коммунист Денис Парфенов заметил, что нередко просто не успевает обедать, поэтому просит помощника принести ему выпечку из думского магазина.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что открытие кафе и буфета к другим послаблениям в работе Госдумы не приведет. Ограничения на допуск в здание, например, сохранятся.