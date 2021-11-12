На Ямале стало больше оленей и лосей. Биолог объяснил, почему это важно для тундры

Численность северных оленей и лосей на Ямале за последние два года выросла более чем на 15%. Биолог и натуралист Илья Гомыранов в беседе с «360» объяснил, почему это важно для тундры.

«У животных бывают такие волны численности. Поэтому, возможно, это именно такая волна численности и дальше она спадет в связи с нехваткой пищевых ресурсов», — сказал эксперт.

Также он не исключил, что в регионе могло сократиться количество хищников А вслед за этим увеличилась численность таких животных, как олени и лоси.

«Олень является ландшафтообразующим животным <…> тундре на вечной мерзлоте все лишайниковые сообщества формируются под воздействием вытаптывания оленей. Поэтому это, конечно, очень важное животное в формировании такого типа сообществ.То же самое происходит в пустынях — там важны, например, антилопы и сайгаки. Они тоже вытаптывают степь. Благодаря этому мы сохраняем такие ландшафты», — добавил Гомыранов.

Биолог также напомнил, что лоси и олени являются кормовой базой для многих других животных, в том числе и для таких хищников, как волки. Таким образом, если их численность будет высокой, будет более высокая и численность хищников, пояснил эксперт.

По данным правительства ЯНАО, количество лосей с 2019 года на 16%, северных оленей — на 26%, а рябчика — на 125%. По мнению властей региона, этому росту способствовали пресечение незаконной охоты и ряд других охранных мероприятий.