На избивавшую школьников учительницу завели дело

Заявление на педагога написала мама 11-летнего ребенка. Она обвинила учителя в том, что она не проявляла должной заботы о детях, пишет «Газета.ru».

«Мама мальчика сообщила, что один из учителей школы, не желая проявлять должную заботу о всестороннем развитии и воспитании её несовершеннолетнего сына, ненадлежащим образом исполняла обязанности по его обучению, что сопровождалось жестоким к нему обращением и противоправными действиями», — рассказала Ирина Волк.

Полиция возбудила дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». С 41-летнего педагога получена подписка о невыезде и надлежащем поведении. Женщину задержали по месту жительства.

Ранее было опубликовано видео, на котором учительница грубо обращалась с детьми, била их и толкала. Сообщалось, что следователи проверят информацию об избиении.