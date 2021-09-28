Счетная палата заявила о риске пузыря на ипотечном рынке

Российский ипотечный рынок столкнулся с риском образования пузыря. Причиной этому стал резкий рост ипотечного портфеля и стоимости недвижимости, сообщила Счетная палата.

«Резкий рост ипотечного портфеля и рост цен на недвижимость может сформировать финансовый „пузырь“, который может серьезно ударить по стабильности финансового сектора и доходам населения», — сказано в заключении ведомства на отчет об исполнении федерального бюджета за 2020 год.

В Счетной палате подчеркнули, что российский ипотечный рынок требует пристального внимания Центробанка. В 2020 году активность участников рынка увеличилась по сравнению с 2019 годом. Это произошло благодаря запуску масштабной программы льготных кредитов.

На 1 января 2021 года ипотечный портфель достиг 9,5 триллиона рублей. По итогам года он увеличился на 21%, побив результат 2019-го, когда значение находилось на отметке 20%.

«За 2020 год было предоставлено 1 713 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму 4,3 триллиона рублей, что больше, чем в 2019 году как в количественном (+35%), так и в денежном (+51%) выражении», — уточнили в заключении.

В ведомстве подчеркнули, что из-за спроса на ипотеку в 2020 году выросли цены на недвижимость. На первичном рынке увеличение стоимости составило 12%, а на вторичном — на 9,5%.