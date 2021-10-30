На границах Севастополя заработали блокпосты для проверки QR-кодов

На границе Севастополя в Крыму открыли блокпосты для проверки QR-кодов, которые подтверждают вакцинацию от коронавируса или перенесенное заболевание.

«Пункты контроля будут работать с 00:00 часов 30 октября и до 24:00 часов 7 ноября», — привело РИА «Новости» слова заместителя директора департамента общественной безопасности города Алексея Краснокутского.

Кроме проверки соответствующих документов также будет проводиться термометрия, отметил Краснокутский. И в случае, если температура будет повышенная, то, по согласию человека, он будет направляться в ближайшее медицинское учреждение.

Устанавливать блокпосты для проверки QR-кодов на трассах на въезде в Севастополь начали 29 октября, напомнило RT.

В Крыму с начала октября устанавливаются ежесуточные антирекорды по заболеваемости COVID-19. В Симферополе намерены закупить мобильные холодильники для хранения тел умерших, поскольку морги не справляются с нагрузкой. Многие россияне, несмотря на сложную обстановку, продолжают относиться к объявленным нерабочим дням как к выходным и планируют отдых в Крыму. Но желание поймать последние солнечные дни и устроить себе отпуск на полуострове очень опасно.