На Госулугах появится платформа для обратной связи с жителями

Цифровая платформа «Госуслуги. Решаем вместе» запустят во всех регионах России до конца этого года. На ней жителям будет доступна обратная связь с властями.

Об этом сообщил вице-премьер РФ, руководитель Координационного центра правительства Дмитрий Чернышенко.

«При формировании Координационного центра правительства особый акцент сделан на возможности получения оперативной, качественной обратной связи от населения», — процитировал его слова ТАСС.

На новой платформе Госуслуг будет организована работа по четырем направлениям. Одним из направлений станет работа с обращениями граждан, благодаря которой местные власти смогут оперативно решить их проблемы. Жители смогут отслеживать статус обработки обращений в онлайне. Также на платформе будут проходить онлайн-опросы по социально-значимым для населения темам и общественные обсуждения вопросов местного значения. Органы власти на платформе смогут вести госпаблики и отслеживать жалобы жителей в социальных сетях.

Платформа обратной связи от населения создается по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках федерального проекта «Цифровое государственное управление» нацпроекта «Цифровая экономика».