Названы места, где еще можно покататься на горных лыжах

На курортах Северного Кавказа горнолыжный сезон близок к завершению, но где-то еще можно найти склоны, где есть снег. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

По его словам, на Красной поляне на высоте 600 метров снега нет. При этом Вильфанд отметил, что на склонах еще снег есть, «но на Красной поляне уже сложно».

«Месяц кончается март, скоро нам ехать домой, — как у Визбора. Потихоньку надо завершать сезон горнолыжных катаний. Еще несколько дней, и уже будет сложно кататься», — сказал метеоролог в беседе с РИА «Новости».

На метеорологической станции Гуниб в Дагестан нет снега, заметил Вильфанд. А на станции Сулак фиксируется больше одного метра снега, также около метра снега лежит на Рокском перевале.

Почти полтора метра снега можно увидеть на Чегете, но в то же время в Теберде меньше одного сантиметра, заметил Вильфанд. В Домбае, по его словам, 74 сантиметра снега, в Терсколе около 90 сантиметров, а в Архызе снега меньше пяти сантиметров.

Сразу три горнолыжных курорта Московской области вошли в топ-10 российских площадок для закрытия зимнего сезона. Подмосковные горнолыжные центры «Сорочаны», «Степаново» и «Яхрома» оказались на шестой строчке рейтинга. Все три горнолыжных центра находятся в Дмитровском районе. «Сорочаны» — один из самых популярных и больших курортов недалеко от столицы. «Яхрома» прекрасно подойдет для семейного катания. Там же расположен аттракцион «Тобоган», похожий на американские горки. «Степаново» находится в одноименной деревне недалеко от города Яхрома.