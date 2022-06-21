Глава Демиховского завода Степнов рассказал о работе предприятия на фоне санкций

Демиховский машиностроительных завод (входит в Трансмашхолдинг) успешно справляется с санкциями, поскольку и раньше работал в основном с российскими комплектующими. Об этом в интервью для сайта РИАМО рассказал гендиректор предприятия Андрей Степнов.

«Санкции для многих производств в России, в том числе и для нашего, стали вызовом в положительном смысле. Мы не первый год занимаемся импортозамещением, так что завод был готов к такому развитию событий», — отметил он.

По словам Степнова, доля отечественных комплектующих на производстве в последние годы составляла около 90%. Сейчас на заводе перестраивают логистические цепочки, ищут новых партнеров из дружественных стран. Благодаря государственной поддержке обошлось даже без сокращений; более того, предприятие готовится увеличить производство электропоездов и планирует расширять штат сотрудников.

«Пассажиры, которые ездят на наших поездах, видят: российские машиностроители могут предложить им комфортный, экологичный, безопасный и красивый рельсовый транспорт», — добавил Андрей Степнов.