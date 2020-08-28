На фестивале «Сыр! Пир! Мир!» рассказали, как сделать город интересным для туристов

На выставке «Сыр! Пир! Мир!» идет конференция «Туризм как экономика впечатлений». Президент Московской школы управления «Сколково» Андрей Шаронов и директор музейного комплекса «Потаенная Россия» в Плесе Алексей Шевцов раскрыли секрет, как привлечь туристов в свой город.

Шаронов вспомнил, как давным-давно участвовал в совещании губернаторов. На нем был представлен доклад, где сравнивали два города Ярославской области — Мышкин и Ростов Великий.

Ростов занесен в ЮНЕСКО, является памятником российского и мирового значения, Мышкин — нет. Зато там создали музей Мыши. При этом доходы двух городов сопоставимы.

«Туризм это необязательно наличие памятника природы или истории. Если этого нет, но есть мозги, то можно сделать туристический продукт. Люди покупают не памятники и достопримечательности, они покупают продукт, где все это есть. Плес — это пример такого искусства. Там богатая история, и они многого достигли по сравнению с городами вокруг», — заявил он.

Директор музейного комплекса «Потаенная Россия» в Плесе Алексей Шевцов рассказал о городе.

Рад рассказать об опыте Плеса. Это очень маленький город. [Он входит] в десятку городов с наименьшим количеством жителей — 1700 жителей. Ивановская область на берегу Волги на границе с Костромской областью. Это край текстиля, ювелиров. Плес — это 130 лет город художников после посещения Исаака Левитана. Три года он у нас творил Алексей Шевцов.

«Потаенной России» более 20 лет. По признанию его директора, когда проект начинали делать, то думали, что Плес погибнет. Тогда разрушались памятники.

«Областные газеты печатали про город Мышкин, где ничего нет, но туризм развивают. Наш проект начался с небольших, но выверенных инвестиций. За эти годы, что мы занимаемся Плесом, сформировался рецепт, как развивать туризм в маленьком бедном городе», — отметил он.

По его словам, главные составляющие успеха — хорошее жилье, вкусная еда, чистота.

Ранее президент «Сколково» рассказал, что нужно делать для развития туризма в России.