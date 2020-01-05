На елку к байкерам. «Ночные волки» представили новогоднее шоу

Иван Царевич на железном волке и Баба-яга из металла. Новогодняя сказка от байкеров — это рев моторов и живые декорации. «Ночные волки» представили новогоднее шоу в Москве.

Герои русских сказок помогают Ивану Царевичу спасти похищенную змеем Василису. В новом шоу участвуют не только люди, но и машины. Многометровые железные злодеи придали сказке масштабности и во всех смыслах больше «жести».

Новое шоу «Ночных волков» — это авторские декорации, музыка и стихи. Декорации создавали год. Специально для шоу написали музыку и стихи. В них славят вечные ценности, на первом плане — патриотизм и рассуждения о силе русского духа.

Источник фото: телеканал «360»

«Сказка — это еще и символ. Она, конечно, о тех вызовах, с которыми сталкивается наша Россия. Конечно, она пропитана и новогодней историей, русским духом в прямом смысле этого слова», — сказал Александр Залдостанов (хирург), президент клуба «Ночные волки».

Зал не выпускал телефоны из рук, снимая бесконечные фото и видео. Особенно впечатлила финальная часть — летающие мотоциклы. Самое интересное, по традиции, оставили на десерт. «Ночные волки» в костюмах из волчьих шкур взлетали на полной скорости и седлали железных коней прямо в воздухе.

Источник фото: телеканал «360»

Каждая елка в байк-центре — оригинальная постановка. Шоу собирает тысячи зрителей из разных городов страны. И у желающих еще есть время: посмотреть сказку от байкеров можно до 18 января включительно на базе «Ночных волков».