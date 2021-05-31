Правительство попросили сдержать цены на электроэнергию

Промышленники попросили кабмин сдержать оптовые цены на электроэнергию в рамках инфляции. Уже в этом году стоимость может подскочить на 7,5%, считают в «Сообществе потребителей энергии».

Письмо с просьбой принять меры для сдерживания цен сообщество направило вице-премьеру Александру Новаку, сообщил «Коммерсант». Директор ассоциации Василий Киселев привел цифры «Совета рынка».

Согласно прогнозу регулятора, в 2021–2022 годах темпы роста средней одноставочной оптовой стоимости превысят предполагаемый уровень инфляции на 1,63-2,36 пункта. По словам Киселева, в этом случае за два года потребители переплатят порядка 102,9 миллиарда рублей.

При этом по расчетам самой ассоциации, в 2021 году цена на электроэнергию может увеличится на 7,5%, а в 2026-м — на 9,1%. В Минэнерго отметили, что «приведенные прогнозы роста цен использовать некорректно». Министерство пока не изучало обращение сообщества, но пообещало рассмотреть инициативы. Также готовы изучить прогнозы с предложениями в ФАС и Минэкономики.