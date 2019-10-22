Максимальная отдача. На «Доброделе» стало меньше повторных обращений
В этот раз количество повторных обращений стало меньше на 18%. Также существенно снизились просрочки по ответам — на 52%.
«Абсолютное большинство территорий и отраслевиков начали работать и не допускать повторных обращений. За неделю на 18% снизились повторные обращения. Это важный акцент, который мы с вами делали. На протяжении двух месяцев работали над этим», — отметил губернатор Андрей Воробьев на заседании правительства региона.
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Стало меньше жалоб на вывоз мусора в многоквартирных домах. Результат улучшился благодаря оцифровке 25 тысяч контейнерных площадок. Благодаря ноу-хау график и работу машин отслеживают и корректируют. В будущем новые технологии применят и в других сферах.
«Добродел» — это сервис, созданный для жителей Подмосковья. С его помощью можно взаимодействовать с органами исполнительной власти и решать задачи без заполнения бумаг.
С первого дня работы на портале зарегистрировались более 1,4 миллиона пользователей. Работает и мобильное приложение — его установили почти 465 тысяч жителей региона.