Максимальная отдача. На «Доброделе» стало меньше повторных обращений

Портал «Добродел» продолжает свою работу. И на прошлой неделе результаты особенно порадовали. Об итогах расскажет «360».

В этот раз количество повторных обращений стало меньше на 18%. Также существенно снизились просрочки по ответам — на 52%.

«Абсолютное большинство территорий и отраслевиков начали работать и не допускать повторных обращений. За неделю на 18% снизились повторные обращения. Это важный акцент, который мы с вами делали. На протяжении двух месяцев работали над этим», — отметил губернатор Андрей Воробьев на заседании правительства региона.

«Идем хорошими темпами». В Подмосковье подвели итоги ремонта дорог Подробнее

Стало меньше жалоб на вывоз мусора в многоквартирных домах. Результат улучшился благодаря оцифровке 25 тысяч контейнерных площадок. Благодаря ноу-хау график и работу машин отслеживают и корректируют. В будущем новые технологии применят и в других сферах.

«Добродел» — это сервис, созданный для жителей Подмосковья. С его помощью можно взаимодействовать с органами исполнительной власти и решать задачи без заполнения бумаг.

С первого дня работы на портале зарегистрировались более 1,4 миллиона пользователей. Работает и мобильное приложение — его установили почти 465 тысяч жителей региона.