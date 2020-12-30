Стала известна дата испытаний «Спутник V» на детях и беременных

Ученые Центра имени Гамалеи могут начать в следующем году испытания вакцины «Спутник V» от коронавируса на детях и беременных женщинах. Для этого они подготовят и через месяц-полтора подадут разрешительный пакет документов в Министерство здравоохранения России.

«Мы подготовим, а потом Минздрав одобрит соответствующий разрешительный пакет документов, протокол исследований. В данный момент он находится в стадии написания, напишем, наверное, через месяц — через полтора, подадим», — передает РИА «Новости» слова главы центра Александра Гинцбурга.

При этом он подчеркнул, что испытания начнутся только после того, как пакет документов будет одобрен Минздравом.

В среду стало известно, что Федеральное медико-биологическое агентство планирует до 1 января начать испытания российского препарата прямого действия против коронавируса. Сейчас специалисты организации занимаются разработкой рекомбинантной вакцины, действие которой реализуется не через антитело, а через клеточный иммунитет. На доклинической фазе исследований препарат показал хорошую эффективность.