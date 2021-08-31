Первый город-миллионник появится на Дальнем Востоке

Рядом с Владивостоком решили построить новый населенный пункт на 300 тысяч человек. К агломерации добавят город Артем, что позволит сделать столицу Приморья первым городом-миллионником на Дальнем Востоке. Об этом сообщил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

Сейчас во Владивостоке проживают порядка 600 тысяч жителей. В 38 километрах от него располагается Артем с населением 100 тысяч человек. Рядом с Владивостоком хотят построить новый город-спутник на 300 тысяч жителей. В итоге эта агломерация позволит создать в регионе город-миллионник.

«Мы всерьез просчитываем бизнес-модель создания такого города-спутника, который мог бы и называться Спутник. Это слово, известное во всем мире как момент высочайшего триумфа советской науки, связано с запуском первого искусственного спутника Земли в октябре 1957 года», — процитировал министра РБК.

По словам Чекункова, по всем параметрам Владивосток должен превратиться в третий по привлекательности российский город после Москвы и Петербурга. Министр подчеркнул, что для достижения этой цели у города есть все необходимое.