Названы способы избавиться от комаров на даче

Россиянам дали советы избавиться от комаров на даче. Об этом сообщил сайт utro.ru.

Один из вариантов — сто граммов камфары или валерьянки закрепить над горелкой. Кроме того, можно использовать ветки бузины или листья томата.

Также эффективны эфирные масла гвоздики, базилика и эвкалипта. Их надо капнуть на горячую поверхность или огонь, например, в камине. Ветки растений можно смочить и положить на подоконник. Или потереть ими открытые участки тела.

Вместо жидкости для фумигатора можно использовать экстракт эвкалипта. Его нужно залить в устройство — это также отпугнет насекомых.