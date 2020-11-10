На что можно заменить медицинские маски? Рассказал эпидемиолог
Главный внештатный эпидемиолог челябинского Минздрава Александр Выгоняйлов рассказал ИА Ura.ru, на что в повседневной жизни можно заменить медицинские маски.
Специалист заметил, что маска прежде всего выполняет барьерную функцию, препятствуя получению разовой доли возбудителя инфекции.
«Аналогичным барьером может выступать обычный шарф либо платок-повязка, которые прикрывают нос и рот», — обратил внимание Выгоняйлов.
Он напомнил, что маску надо менять каждые два-три часа, а платок и шарф необходимо регулярно стирать. Их не стоит использовать в течение дня, поскольку они становятся влажными от дыхания.