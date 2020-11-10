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    10 ноября 2020, 14:06

    На что можно заменить медицинские маски? Рассказал эпидемиолог

    Артур Блянихов

    Главный внештатный эпидемиолог челябинского Минздрава Александр Выгоняйлов рассказал ИА Ura.ru, на что в повседневной жизни можно заменить медицинские маски.

    Специалист заметил, что маска прежде всего выполняет барьерную функцию, препятствуя получению разовой доли возбудителя инфекции.

    «Аналогичным барьером может выступать обычный шарф либо платок-повязка, которые прикрывают нос и рот», — обратил внимание Выгоняйлов.

    Он напомнил, что маску надо менять каждые два-три часа, а платок и шарф необходимо регулярно стирать. Их не стоит использовать в течение дня, поскольку они становятся влажными от дыхания.