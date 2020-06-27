    27 июня 2020, 21:26

    На членов избиркома напали в Кургане

    Валерия Шафирко

    В Кургане напали на членов участковой избирательной комиссии, работающей в рамках голосования по поправкам к Конституции России Федерации.

    Председатель областной избирательной комиссии Валерий Самокрутов подтвердил эту информацию Ura.ru.

    «Нападение произошло сегодня, в первой половине дня», — сказал Самокрутов.

    Инцидент произошел в субботу, 27 июня, на территории участка № 945. Двое пьяных мужчин попытались вырвать у девушек переносной пластиковый ящик для голосования и мусорный пакет с использованными средствами индивидуальной защиты.

    Девушкам пришел на помощь 19-летний наблюдатель. Молодой человек помог справиться с нападавшими. В итоге ящик для голосования не повредили, как и бюллетени. Нападавших задержали сотрудники Росгвардии, пишет РИА ФАН.

    Голосование по поправкам к Конституции РФ началось по всей стране 25 июня, оно продлится до 1 июля включительно. Электронное голосование проходит в Москве и Нижнем Новгороде.