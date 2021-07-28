Депутат высказалась о переносе выплат на школьников на более ранний срок

Член думского Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб обсудила с RT предложение главы государства Владимира Путина перенести начало выплат на школьников на 2 августа.

Парламентарий отметила, что эта процедура отработана соответствующими ведомствами в полном объеме.

«То есть семьям с детьми достаточно будет выйти на портал „Госуслуг“, зайти в личный кабинет и просто проверить правильность составления документации и простым нажатием кнопки подтвердить свою готовность к получению выплат», — уточнила депутат.

По ее словам, ускорение с выплатами обусловлено тем, что у семей будет больше возможностей подготовиться к началу нового учебного года.