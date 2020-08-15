«На блюдечке приносим кушать». Сестры Хачатурян жаловались друзьям на отца и обещали «новые поставки»

Появилась часть переписки сестер Хачатурян, убивших отца Михаила, с друзьями. Их обсуждения тусовок и жалобы на отца в чате оказались в распоряжении «360».

Сначала девушки говорили в переписке о тусовках, которые они проводят в квартире. На этих встречах все друзья пили, курили, употребляли запрещенные вещества.

«Все мы в душе черные», — говорится в переписке.

Крестина Хачатурян зазывала на очередную встречу: «Ну, вы же знаете, хата вся свободна, пока пахана нет». Она даже обещала кое-что «намутить» и предложила друзьям ждать сюрприз. Также она заявила, что ожидается «новая поставка».

Кроме того, в интернете девушки говорили о том, что им приходится терпеть со стороны отца, сыпались жалобы.

«Пахан заставляет каждый день просыпаться в 07:00, приносить ему завтрак в постель, пылесосить. Пыль, посуда, глажка, стиралка, опять что-нибудь приготовить (каждый день нужно новое блюдо), уборка и остальное по мелочам. Раза четыре-пять в день ему на блюдечке приносим кушать, где бы он ни сидел, мол, видите ли, ему трудно свою ж*** до кухни донести. Раза два-три в день пылесосить, и времени вообще не остается», — так сестры описали жизнь с отцом.

По их словам, такой образ жизни был для них обыденным с «07:00 до поздней ночи, каждый день».

Они говорили, что много чего делали по дому. Однако в то же время родственники доказывали всем, что Хачатурян, напротив, совсем ничем не занимаются полезным. Якобы они просто «тупо сидят целыми днями, а пахан наш святой человек и еле нас терпит». За все время жизни с отцом девушки ни разу не слышали спасибо в свой адрес.

Друзья написали, что Хачатурян повезло, что их трое сестер, можно пожаловаться друг другу. Кроме того, в переписке говорится, что сестрам переживать не стоит, все равно «свалят от него к мужьям».

Помимо этого, Хачатурян рассказали, что отец запрещал им общаться с родственниками матери. Они с самого детства не знают, кто у них бабушка, тетя и дядя.