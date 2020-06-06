«На благо семьи и детей». Россиян призвали не пропустить голосование по поправкам

Поправки к обновленной Конституции, которые касаются института семьи, пойдут на благо общества. Главная из них в том, что в России не будет понятий «родитель 1» и «родитель 2». Об этом заявил спортсмен-паралимпиец Сергей Бурлаков.

«У нас не будет родителя 1 и родителя 2. Это самое главное, что можно сказать. Мне приятно, что думают о семье. Те поправки, которые будут, на благо и во благо института семьи и детей», — рассказал «360» Бурлаков.

Одна из поправок в Конституции, которую предлагают принять россиянам, касается семьи. Она рекомендует «закрепить понятие брака как союза мужчины и женщины». Еще в этой поправке планируют закрепить «защиту семьи, материнства, отцовства и детства».

Голосование пройдет 1 июля. Но сделать свой выбор можно будет дистанционно начиная с 25 мая.