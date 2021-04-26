Девочка попала в реанимацию после прыжков на батуте. Видео

В Санкт-Петербурге четырехлетняя девочка попала в реанимацию после прыжков на батуте. Ребенок получил сотрясение головного мозга и сотрясение спинного мозга. Все произошло 25 апреля. Сейчас пострадавшая уже выписана из больницы. Прокуратура проводит проверку.

«У нее сотрясение головного мозга и сотрясение спинного мозга. Мы сегодня выписались, сутки она в реанимации лежала и потом сутки в травматологическом отделении. Все хорошо, состояние стабильное, но много ограничений, как после травмы спины», — рассказала «360» мама пострадавшей девочки.

Она добавила, что сейчас ребенок соблюдает предписанные ограничения, активного лечения девочке не требуется. По словам женщины, вины сотрудников центра, где произошло падение ребенка, не было, девочка оступилась и неудачно упала.

«Там сотрудников вины не было, мы видели запись происшествия <…> там просто на ровном месте она оступилась. Она сама зашла на батут, на котором прыгала другая девочка, оступилась и ударилась о бортик между батутами», — отметила собеседница «360». Она также рассказала, что претензий к сотрудникам центра у семьи нет.

Прокуратура Приморского района Санкт-Петербурга проводит проверку по факту происшествия.

Сотрудники ведомства проверят соблюдение требований федерального законодательства при эксплуатации аттракциона, а также дадут оценку действиям сотрудников парка.

По результатам проверки при наличии оснований будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования, сообщила пресс-служба ведомства.