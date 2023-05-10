Общество 10 мая 2023, 12:00 На АЗС в Москве запустили акцию «Солдатская каша» РИА «Новости»

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День Победы отметили 9 мая по всей России. В регионах прошли праздничные мероприятия и концерты, люди пели песни военных лет, организовали театрализованные представления и реконструкции. Ощутить атмосферу праздника смогли и те, кто проводит 9 Мая за рулем. На АЗС «Роснефти» открыли полевые кухни.

Патриотическая акция компании одновременно стартовала в Москве и Санкт-Петербурге. Солдатскую кашу на заправках готовили в брезентовых палатках.

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«Такое событие — и с полевой кухней! И, в принципе, такое интересное и для детей, и для взрослых. И музыку можно послушать», — поделилась жительница Москвы Кристина Михеева.

Повар Людмила Кирмаковская рассказала, что в палатках готовят не просто обычную гречневую кашу, а берут тот рецепт, который широко использовали в военные годы на полевых кухнях. В состав блюда входят гречка, тушенка, морковь, лук и масло.

Рецепт простой, но он вошел в историю. Как и песни военных лет. Их на АЗС исполняли музыканты на импровизированной сцене.

«Мы уже попели, потанцевали — классная атмосфера!» — порадовалась еще одна москвичка Мирослава Милославская.

Праздник на Минской уже традиция, отметили в «Роснефти». Этот проект не первый год объединяет детей и взрослых, автомобилистов и пешеходов.

«Большинство парковок перекрыто, пришлось немножко пешком дойти сюда. „Роснефть“ — молодцы, что организовали такую акцию», — отметил москвич Игорь Попазов.