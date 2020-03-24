    24 марта 2020, 00:09

    На АЗС предлагают вернуть алкоголь из-за коронавируса

    Арина Гудилова

    В магазины при АЗС могут вернуть алкоголь на полки. Это поможет заправкам снизить денежные потери из-за карантина.
    На АЗС предлагают вернуть алкоголь из-за коронавируса

    Об этом рассказал глава Российского топливного союза Евгений Аркуша, пишет Ura.ru.

    «Стоит вернуться к законопроекту об отмене запрета продаж алкоголя на АЗС. Он лежит уже три года в Госдуме», — поделился Аркуша.

    По его мнению, это сократит число поездок, контакты между людьми и поможет компенсировать снижение объемов продаж владельцем АЗС. Он отметил, что союз уже направил предложения на рассмотрение правительству РФ.

    Аркуша подчеркнул, что снижение продаж бензина и дизельного топлива в условиях карантина неизбежно.

    Помимо этого, глава союза предложил сократить комиссию банка при безналичной оплате топлива.

    «Почти 70 копеек (1,6-1,7%) с литра мы платим только за комиссию банковского эквивалента. Это в восемь раз больше, чем стоимость инкассации и стоимость хранения топлива и доставки его на АЗС», — подытожил Аркуша.

    Ранее независимые АЗС попросили правительство поддержать их из-за коронавируса. Они предложили три варианта: приостановить действие демпфера, отметить весовой контроль перевозчиков или не взымать плату по системе «Платон».