На АЗС предлагают вернуть алкоголь из-за коронавируса

В магазины при АЗС могут вернуть алкоголь на полки. Это поможет заправкам снизить денежные потери из-за карантина.

Об этом рассказал глава Российского топливного союза Евгений Аркуша, пишет Ura.ru.

«Стоит вернуться к законопроекту об отмене запрета продаж алкоголя на АЗС. Он лежит уже три года в Госдуме», — поделился Аркуша.

По его мнению, это сократит число поездок, контакты между людьми и поможет компенсировать снижение объемов продаж владельцем АЗС. Он отметил, что союз уже направил предложения на рассмотрение правительству РФ.

Аркуша подчеркнул, что снижение продаж бензина и дизельного топлива в условиях карантина неизбежно.

Помимо этого, глава союза предложил сократить комиссию банка при безналичной оплате топлива.

«Почти 70 копеек (1,6-1,7%) с литра мы платим только за комиссию банковского эквивалента. Это в восемь раз больше, чем стоимость инкассации и стоимость хранения топлива и доставки его на АЗС», — подытожил Аркуша.

Ранее независимые АЗС попросили правительство поддержать их из-за коронавируса. Они предложили три варианта: приостановить действие демпфера, отметить весовой контроль перевозчиков или не взымать плату по системе «Платон».