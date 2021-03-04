На Apple подали в суд из-за загоревшегося iPhone

Австралиец Роберт Де Роуз подал в суд на Apple за сгоревший iPhone. Ученый обратился к юристам, чтобы сформировать иск против IT-гиганта.

Предметом спора станет iPhone Xs, который сгорел в кармане брюк Де Роуза. Мужчина заявил, что почувствовал боль в районе бедра, затем услышал хлопок и шипение. Он вскочил и тут же понял, что телефон горит, об этом сообщило местное издание Seven News.

Де Роуз постарался быстро извлечь устройство из кармана и выбросить его на землю. После инцидента у него зафиксировали ожоги второй степени.

«Повсюду был пепел, кожа на моей ноге отслоилась», — рассказал пострадавший. Возгорание девайса произошло в 2019 году, однако Apple, по словам мужчины, отказалась рассматривать его случай после того, как австралиец обратился в компанию.

Иском займется юридическая компания Carbone Lawyers. Де Роуз возмущен отсутствием реакции от Apple и намерен получить компенсацию, а также предупредить миллионы обладателей смартфонов американского бренда о возможной опасности.

Представитель юридической фирмы рассказал журналистам, что кроме дела Де Роуза суд рассмотрит иск другого пользователя техники американской корпорации. Ранее в Carbone Lawyers обратился житель Мельбурна, который пожаловался на то, что его часы Apple Watch перегрелись и нанесли ему вред.

Представитель Apple заявил, что в компании очень серьезно относятся к безопасности пользователей. Юристы корпорации уже ознакомились с претензиями владельцев смартфона и часов.

Новая линейка iPhone 13, которую компания Applе представит в 2021 году, будет напоминать iPhone 12. При этом гаджеты будут тяжелее. Об этом сообщил аналитик TF International Securities Мин Чи Куо, напомнили в Ura.ru.