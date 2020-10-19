На апелляцию по делу Ефремова пустят журналистов

На рассмотрение апелляционных жалоб по делу о смертельном ДТП, в котором участвовал актер Михаил Ефремов, допустят журналистов, заявила пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова.

Заседание состоится 20 октября.

«С учетом требований по соблюдению социальной дистанции и числа посадочных мест в данном зале мы сможем разместить 45 слушателей, при этом строго по одному представителю от одного издания», — сказала РИА «Новости» Солопова.

Она напомнила, что в здание можно заходить только в перчатках и масках. На прошлой неделе Мосгорсуд внес изменения в режим работы московских судов из-за ситуации с COVID-19. Ограничения коснулись и представителей СМИ.

Михаил Ефремов попал в ДТП вечером 8 июня в центре Москвы. Будучи нетрезвым, он на своем автомобиле Jeep Grand Cherokee врезался в грузовичок «Лада». За рулем находился курьер Сергей Захаров. От полученных травм он скончался через несколько часов.

Пресненский суд Москвы дал Ефремову восемь лет тюрьмы. Сейчас он ждет апелляции в СИЗО «Водники». В местном храме актер на днях исповедался.