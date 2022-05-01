Более 300 деревьев и кустарников посадили в Лосино-Петровском на акции «Лес Победы»

Более 300 саженцев высадили в Лосино-Петровском городском округе на акции «Лес Победы». Молодые туи и кустарники украсили территорию около стелы воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Новые деревья появились также во дворах и скверах, у детских садов и школ.

Центральной площадкой стал сквер на улице Суворова в Лосино-Петровском. К акции присоединились взрослые, дети и подростки, волонтеры, сотрудники коммунальных служб, представители общественных организаций и администрации.

«Я лично ее воспринимаю как нечто такое, что каждый участник дарит какую-то частичку жизни. И это память о павших, память о наших воинах, которые отдали жизнь за нас», — сказал глава городского округа Сергей Джеглав.

Участникам акции раздавали нужный инвентарь и саженцы. Специалисты городского хозяйства рассказали, как правильно сажать растения.

Акцию «Лес Победы» проводят в Подмосковье с 2013 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. В этом году в регионе в память о погибших в годы Великой Отечественной войны посадили 320 тысяч новых деревьев и кустарников. Особое внимание уделили озеленению скверов, аллей, площадей рядом с монументами.