Вице-мэр Москвы Ефимов рассказал о поддержке компаний-застройщиков на 9,37 млрд рублей

Московские строительные компании в рамках утвержденных мэром Сергеем Собяниным мер поддержки получили от властей города помощь на 9,37 миллиарда рублей с марта 2021 года. В их числе отсрочки платежей и сниженные ставки на аренду. Подробности рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он подчеркнул, что мэрия Москвы использует инструменты для снижения финансовой нагрузки девелоперов, занимающихся важными проектами города. В формировании списка мер поддержки компании-застройщики принимали непосредственное участие.

Среди утвержденных предложений беспроцентная отсрочка арендных платежей за земельные участки во втором квартале 2022 года. Собственники земли на этот же срок могут перенести платежи по рассрочке за изменение вида разрешенного использования земли.

«В 2023 году ряду девелоперов не станут повышать ставки аренды участков в рамках прогрессирующей шкалы. Таким образом, менее чем за два месяца город предоставил помощь почти на 9,4 миллиарда рублей по 227 обращениям застройщиков. При этом некоторые представители бизнеса обращались сразу за несколькими мерами поддержки», — рассказал Ефимов.

Большая часть обращений поступила от компаний, взявших в аренду участки, принадлежащие городу. Они попросили поменять целевое использование земли на строительство. Таким компаниям одобрили отсрочку платежей на 4,8 миллиарда рублей.

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что речь идет о 97 компаниях, запросивших изменить использование арендованных участков на строительство. Срок отсрочки по платежам для них составит шесть месяцев.

«Также 36 собственникам 71 земельного участка на полгода перенесли платежи по рассрочке за смену вида разрешенного использования земли на сумму 2,86 миллиарда рублей», — отметил Гаман. Погасить все отсроченные платежи нужно до октября 2022 года.

Министр добавил, что еще для 94 компаний, взявших участки для строительства, плату за аренду в следующем году оставят без изменений. Это позволит бизнесу сэкономить еще 1,7 миллиарда рублей.

Воспользоваться предложенными властями Москвы мерами поддержки могут все строительные компании города. Заявки принимает департамент городского имущества. Заполнить документ можно в свободной форме, нужно указать адрес участка, номер договора аренды или лицевого счета. Принимают заявки на сайте mos.ru через сервис «Электронная приемная». Также заявление можно отправить по почте по адресу: Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 21, строение 1.

Больше информации об экономической политике и имущественно-земельных отношениях Москвы можно узнать на сайте «Экономика Москвы».