Актриса Альбина Тиханова умерла на 76-м году жизни

Актриса Альбина Тиханова, известная по фильмам «Аритмия» и «Прости меня, Алеша», скончалась в возрасте 75 лет. Информация о смерти артистки появилась на сайте «Кино-театр.ру».

Тиханова училась в Новосибирском театральном училище, окончила его в 1968 году. Работала в Новосибирской филармонии и театре «Красный факел». В Москву актриса переехала в 70-х годах, долгое время она была сотрудником Москонцерта.

Ее дебют на большой сцене состоялся в 90-х. Тиханова исполнила роль бабы Шуры в постановке по пьесе Михаила Зуева «Зеленая зона». Актриса строила карьеру и в МХТ. Принимала участие в спектакле «Профессионалы победы» Нового драматического театра вместе с Львом Дуровым и Борисом Щербаковым.

Еще одна интересная работа Тихановой — роль в антрепризе «Ведьма» с участием Сергея Безрукова. «Ведьму» ставили в театрах не только в России, но и в других странах, в частности, Эстонии, Германии, Латвии, Канаде, Казахстане, Азербайджане и на Украине.

Тиханова снималась в кино и сериалах. Одними из лучших фильмов с ее участием стали кинокартины «Аритмия» и «Прости меня, Алеша», среди многосерийных лент — «Тихий Дон», «Домашний арест», «Обнимая небо», «Эпидемия», «Предчувствие».

Причины смерти актрисы не называются.