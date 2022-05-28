Генерал Шаманов не исключил, что демилитаризация Украины растянется на 5-10 лет

Демилитаризация Украины может занять от пяти до 10 лет, заявил зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества генерал-полковник Владимир Шаманов. Он подчеркнул, что не надо мешать военным и ускорять процесс, так как важно решить проблему в полном объеме.

«Да, демилитаризация Украины может занять от пяти до 10 лет <…> Никаких ускорений в обозримом будущем не надо делать», — сказал Шаманов в комментарии РИА «Новости».

Генерал отметил, что сейчас есть стремление решить в полном объеме проблему по Донбассу, а средства, которые есть у ВС РФ, позволяют это сделать. Военным нужно позволить решить поставленные задачи без вмешательства, подчеркнул он.

Территориям, которые были освобождены, по словам Шаманова, нужно помогать создавать условия для цивилизованного существования населения, устанавливать местную власть, восстанавливать инфраструктуру.

Вместе с тем Шаманов добавил, что длительность спецоперации может привести к тому, что России будет сложнее противостоять коллективному Западу, но российские военные это понимают.