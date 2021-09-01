Экосбор пополнит бюджет России на 42 млрд рублей

Новая концепция расширенной ответственности производителей (РОП) позволит пополнить российский бюджет. Реализация проекта каждый год будет приносить по 42,3 миллиарда рублей, подсчитал Российский экологический оператор (РЭО).

Как уточнили в РЭО, пополнение бюджета станет возможным благодаря открытию новых перерабатывающих предприятий. Построенные заводы станут новыми налогоплательщиками.

«Полную оценку объемов поступлений от РОП можно будет произвести, когда будут введены реестры производителей, импортеров. Но можно однозначно утверждать, что это будут серьезные цифры», — привела газета «Известия» слова Минприроды.

Новую концепцию РОП утвердили в декабре 2020 года. Согласно документу, к началу 2022 года Россия должна перейти на полную утилизацию упаковки. Норматив утилизации товаров или уплаты экосбора будет повышаться на 10% ежегодно. Сейчас этот показатель находится на отметке 6%. Все остальные отходы отправляются на полигоны или ожидают появления новых мощностей.

Несмотря на утверждение концепции, она пока не является нормативно-правовым актом. Для реализации понадобится принять некоторые документы, отметила зампред комитета по переработке отходов и вторичных ресурсов «Деловой России» Наталья Беляева.