Персонал Байконура сократят на 400 человек

В 2021 году на космодроме Байконур станет меньше сотрудников. Численность персонала планируют довести до пяти тысяч человек. Сейчас на космодроме работают порядка 5,4 тысячи различных специалистов.

Грядущее сокращение числа работающих на Байконуре объяснили их выходом на пенсию и переездом в Россию. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ), входящем в структуру Роскосмоса.

«Уменьшение персонала находится в пределах многолетней текучести и составляет 7-8% от общей численности», — уточнили в ЦЭНКИ.

Оптимизация персонала в космическом центре «Южный», который является филиалом ЦЭНКИ на космодроме Байконур, обусловлена развитием технологической инфраструктуры. Ее также проводят в рамках модернизации рабочих процессов, устранения дублирований функций, и чтобы повысить производительность труда.

«В настоящий момент для обеспечения запусков требуется меньшее количество персонала», — подчеркнули в пресс-службе.

Сокращение численности персонала не затронет сотрудников, которые принимают участие в ракетных пусках.

В ЦЭНКИ добавили, что в 2021 году снижение численности объясняется тем, что участвующие в программе отселения на территорию РФ специалисты получили жилищные сертификаты. Кроме того, некоторые сотрудники выходят на пенсию.

В 2020 году сотрудников космического центра «южный» массово не сокращали. Увольнения компенсируют набором нового персонала.