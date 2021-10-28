«На 29 комнаток 1 рукомойник»: москвич рассказал о жизни в коммуналке 1930-х

Пенсионер Александр Гордин рассказал о своей жизни в советской коммуналке. В 1930-х годах он жил в доме в центре Москвы, где на 29 комнат приходилась всего две уборные.

По словам 82-летнего мужчины, в советское время он жил в коммунальной квартире напротив Архитектурного института. Дом № 8 находился на улице Рождественка, уточнила «Мослента». Вместе с Гординым в коммуналке жили его родители, сестра и бабушка.

«На первом этаже располагались какие-то небольшие предприятия, а второй и третий были такими квартирками, о которых Владимир Высоцкий пел: „Все жили вровень, скромно так: система коридорная, на 38 комнаток — всего одна уборная“», — поделился москвич.

Он добавил, что на втором этаже было 29 комнат, на которые приходилось два туалета и один умывальник с холодной водой. Гордин отметил, что современная молодежь может даже не поверить в такие условия. При этом он признался, что сам сейчас не представляет, как тогда удавалось обходиться без ванной комнаты.

«Но помню, как это все происходило, как выстраивалась очередь к единственному на весь этаж умывальнику. Никаких склок не было», — заверил мужчина.

Пенсионер пояснил, что один раз в неделю ходил со своим отцом в баню. Другие жильцы коммуналки поступали также.