Томская клиника предложила женщинам восстановить девственность. И подарить ее мужу на 23 февраля

Одна из клиник в Томске предложила женщинам восстановить девственность, чтобы порадовать своих мужчин на 23 февраля. Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал «проститутками» тех, кто прибегает к подобным операциям.

«Если вдруг вы не знаете, чем удивить либо что подарить вашему любимому мужу, то можно восстановить девственность, мало ли ваш мужчина не смог в свое время воспользоваться такой ситуацией», — заявила сотрудница клиники в рекламном видео.

Медучреждение опубликовало видео на своей странице в Instagram, но через какое-то время ролик удалили. На кадрах женщина рассказывала, что услугу по восстановлению девственности можно оформить даже в виде сертификата. За операцию, местную анестезию, стационар и анализы клиника попросила 30 тысяч рублей. Причем медики отметили, что девственность можно подарить мужчине не только на 23 февраля, но и на другие праздники.

Источник фото: genelli.ru

Рекламу томской клиники уже осудил депутат ГД Виталий Милонов. Он призвал запретить подобные ролики.

«Раньше такую операцию чаще всего делали проститутки, которые хотели выскочить замуж за иностранцев, чтобы скорчить из себя не бывшую проститутку, а невинную студентку», — сказал он Ura.ru.

Несмотря на то, что в соцсети медцентр удалил рекламное видео, на сайте клиники предложение осталось.