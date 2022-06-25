Вице-мэр Москвы Ефимов: на портале поставщиков в этом году заключили контракты на 20,6 млрд рублей

Сумма контрактов с малым и средним бизнесом на портале поставщиков Москвы за пять месяцев этого года превысила отметку в 20 миллиардов рублей. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его данным, за этот промежуток времени на портале заключили более 120 тысяч контрактов с представителями малого и среднего бизнеса. Этим летом условия сотрудничества расширят, что даст дополнительные возможности при работе с государственным сектором.

Ефимов отметил, что общее число поставщиков на портале уже превышает 266 тысяч, а свыше 90% из них — это малый и средний бизнес.

«За первые пять месяцев 2022 года с ними заключили 120,5 тысячи контрактов на 20,6 миллиарда рублей», — подчеркнул он.

Ранее предельный размер закупок малого объема на портале поставщиков решили увеличить до пяти миллионов рублей на поставку товаров, а на выполнение работ и оказание услуг — до трех миллионов рублей. Новая норма начнет работать с 1 августа.

По мнению руководителя департамента по конкурентной политике Ивана Щербакова, портал поставщиков дает предпринимателям гарантированный канал сбыта продукции, они могут сотрудничать с надежными заказчиками, а условия этого взаимодействия простые и прозрачные.

Помимо этого, на портале развивают функциональные возможности, благодаря чему он уже превратился в полноценный маркетплейс, на котором бизнес может работать с государственными и коммерческими заказчиками из разных регионов страны.

«В июне этого года был представлен новый сервис — площадка товарной кооперации регионов. Он позволит производителям со всей страны продавать необходимое сырье, комплектующие и находить новых партнеров», — рассказал Щербаков.

Для потребителей эта площадка открывает новые возможности для покупки как отечественной продукции, так и произведенной в дружественных странах.

С информацией об экономической политике и имущественно-земельных отношениях столицы также можно ознакомиться на сайте economy.mos.ru.