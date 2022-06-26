Резервный фонд правительства увеличат на 1,6 миллиарда рублей
Резервный фонд правительства России увеличат на 1,6 миллиарда рублей благодаря неиспользованным остаткам средств федерального бюджета, которые образовались по итогам прошлого года. Об этом сообщили в Telegram-канале кабмина.
В пресс-службе пояснили, что эти деньги направят, в частности, на реализацию мер, которые должны поддержать стабильное положение экономики страны на фоне внешних ограничений.
«В 2022 году за счет резервного фонда уже были профинансированы программы. Это переобучение безработных, поддержка IT-отрасли», — говорится в сообщении.
Помимо этого, с помощью средств этого фонда удалось предоставить льготные займы промышленным предприятиям, которые работают над перспективными технологиями и производством продукции, способной стать аналогом той, что ранее поставлялась в Россию из-за рубежа.