Более 10 тысяч тонн медицинских грузов перевезла МЖД за время пандемии

Московская железная дорога подвела итоги работы за 2020 год. Появилось 350 новых грузоотправителей, количество сервисов для грузовых клиентов увеличилось в шесть раз, выросло число контейнерных перевозок. В первую волну пандемии перевозили лекарства, средства индивидуальной защиты и медицинское оборудование. Всего более 10 тысяч тонн важных медицинских грузов доставили вовремя и без сбоев.

«Мы первыми переориентировали наши грузовые перевозки на доставку медикаментов, продукции, которая была наиболее необходима для наших медучреждений, для населения. Это и средства индивидуальной защиты, и средства обработки поверхностей и площадей, где работали наши работники, и в том числе которые использовались в промышленности по всей России», — пояснил Михаил Глазков, начальник Московской железной дороги.

Из-за пандемии пассажиров стало меньше, но поезда по-прежнему отправлялись в привычном графике. На некоторых направлениях даже ввели дополнительные составы, чтобы избежать скопления людей в час пик.

«Мы договорились на период пандемии не снижать объем пригородных перевозок. Это позволило нам выполнить требования Роспотребнадзора по соблюдению социальной дистанции и обеспечить перевозки пассажиров со всеми требованиями Роспотребнадзора», — уточнил Глазков.

В 2020 году МЖД продолжает развивать Центральный транспортный узел. Завершилась реконструкция Ярославского направления. Как результат — в часы пик электрички ходят каждые 2,5 минуты. Это минимальный интервал движения поездов в Европе. На МЦД открыли и реконструировали 12 новых станций. Особое внимание уделили безопасности на железнодорожных путях, а также тому, чтобы поезда ходили строго по расписанию.

«Мировые стандарты считают уровень графиковой дисциплины пригородных поездов. Выше 94% — это считается уже хорошо. Для нас сегодня целевое значение стоит 99% на диаметральных направлениях и 100% на МЦК. Мы выполнили эти целевые значения», — заявил Михаил Глазков, начальник Московской железной дороги.

Производственные достижения МЖД отразились на рейтинге. Во втором квартале Московская дорога заняла второе место среди других магистралей страны. Такого результата не было с 2007 года.