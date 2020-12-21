Более 10 тысяч тонн медицинских грузов перевезла МЖД за время пандемии
«Мы первыми переориентировали наши грузовые перевозки на доставку медикаментов, продукции, которая была наиболее необходима для наших медучреждений, для населения. Это и средства индивидуальной защиты, и средства обработки поверхностей и площадей, где работали наши работники, и в том числе которые использовались в промышленности по всей России», — пояснил Михаил Глазков, начальник Московской железной дороги.
Из-за пандемии пассажиров стало меньше, но поезда по-прежнему отправлялись в привычном графике. На некоторых направлениях даже ввели дополнительные составы, чтобы избежать скопления людей в час пик.
«Мы договорились на период пандемии не снижать объем пригородных перевозок. Это позволило нам выполнить требования Роспотребнадзора по соблюдению социальной дистанции и обеспечить перевозки пассажиров со всеми требованиями Роспотребнадзора», — уточнил Глазков.
В 2020 году МЖД продолжает развивать Центральный транспортный узел. Завершилась реконструкция Ярославского направления. Как результат — в часы пик электрички ходят каждые 2,5 минуты. Это минимальный интервал движения поездов в Европе. На МЦД открыли и реконструировали 12 новых станций. Особое внимание уделили безопасности на железнодорожных путях, а также тому, чтобы поезда ходили строго по расписанию.
«Мировые стандарты считают уровень графиковой дисциплины пригородных поездов. Выше 94% — это считается уже хорошо. Для нас сегодня целевое значение стоит 99% на диаметральных направлениях и 100% на МЦК. Мы выполнили эти целевые значения», — заявил Михаил Глазков, начальник Московской железной дороги.
Производственные достижения МЖД отразились на рейтинге. Во втором квартале Московская дорога заняла второе место среди других магистралей страны. Такого результата не было с 2007 года.