15 февраля 2024, 15:09
МЖД опровергла информацию о застрявшей в снегу электричке
МЖД опровергла сообщения о застрявшем в снегу поезде на станции Кусково
Московская железная дорога (МЖД) опровергла информацию о застрявшей в снегу электричке на станции Кусково. Движение пригородных поездов проходит в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
В Сети 15 февраля опубликовали фотографии состава, который застрял из-за снега. В МЖД уточнили, что это поезд дальнего следования без пассажиров, который утром прибыл на запасные пути. На них происходит экипировка вагонов и не осуществляется движение поездов.
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«Движение пригородных поездов на МЖД осуществляется в штатном режиме», — добавили в пресс-службе.
На данный момент на всех станциях приводят в пригодное состояние инфраструктуру, очищая от снега. Для этого в Москве и области задействовали 70 единиц спецтехники, а для расчистки путей привлекли свыше двух тысяч человек.
Ранее стало известно, что расписание поездов на пригородных направлениях временно изменят в праздничные дни в Москве.
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