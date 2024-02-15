Общество 15 февраля 2024, 15:09 МЖД опровергла информацию о застрявшей в снегу электричке МЖД опровергла сообщения о застрявшем в снегу поезде на станции Кусково РИА «Новости»

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Московская железная дорога (МЖД) опровергла информацию о застрявшей в снегу электричке на станции Кусково. Движение пригородных поездов проходит в штатном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

В Сети 15 февраля опубликовали фотографии состава, который застрял из-за снега. В МЖД уточнили, что это поезд дальнего следования без пассажиров, который утром прибыл на запасные пути. На них происходит экипировка вагонов и не осуществляется движение поездов.

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«Движение пригородных поездов на МЖД осуществляется в штатном режиме», — добавили в пресс-службе.

На данный момент на всех станциях приводят в пригодное состояние инфраструктуру, очищая от снега. Для этого в Москве и области задействовали 70 единиц спецтехники, а для расчистки путей привлекли свыше двух тысяч человек.

Ранее стало известно, что расписание поездов на пригородных направлениях временно изменят в праздничные дни в Москве.