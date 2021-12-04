МЫВМЕСТЕ: в Москве состоялся Международный форум гражданского участия

Со 2 по 5 декабря в Москве проходит Международный форум гражданского участия #МЫВМЕСТЕ — в преддверии Дня добровольца, который традиционно отмечается 5 декабря. На седьмой по счёту форум приехали волонтёры из 40 стран со всего мира. В этом году мероприятие проходит под эгидой Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО).

В заседаниях и дискуссиях о волонтёрстве участвуют представители власти, общества и бизнеса. Деловая программа форума включает в себя семь направлений — экология, социальная поддержка, образование, культура, спорт, медиа и здоровье. С лекциями и мастер классами выступают более 150 спикеров.

Свои интерактивные площадки представили многие крупные российские компании. Посетители форума смогли познакомиться с палитрой добрых дел корпоративных волонтёров и добровольческих организаций, принять активное участие в них.

Елена Крючкова, руководитель программы корпоративного волонтерства «Норникеля», заместитель председателя Национального совета по корпоративному волонтерству (НСКВ), пояснила: «Наши волонтёры, сотрудники со всех регионов компании — Мончегорск, Норильск, Заполярный, Никель, Забайкальский край — рассказывают о том, какие проекты удается реализовывать на территориях, делятся опытом, практикой. Мы находим партнеров, друзей. Сегодня большой день образовательного интенсива, где мы поговорим о том, как влияет волонтерская повестка на цели устойчивого развития».

Куратор программы корпоративного волонтёрства «Комбинат добра» Ольга Горчакова отметила, что интерактивы на площадке программы приносят не только удовольствие, но и пользу: «У нас несколько активностей для гостей сегодня. Кольский полуостров представляет активность секреты переработки, это важная информация для тех, кто готов к осознанному потреблению».

Многие участники форума интересовались не только развлекательными элементами на стендах, но и глобальной повесткой и перспективами сотрудничества. «Людей интересует не только то, как промышленный гигант может работать в социуме — восстанавливать инфраструктуру, общаться с приютами — и чем может помочь», — добавила Анна Карабач,

Департамент стратегического планирования «Норникеля». — «Но и какие могут быть между корпорациями взаимодействия — и не только в своих регионах присутствия, но и на различных площадках, чтобы зажечь людей, сподвигнуть их к какому-то единому процессу».

На форум приехали волонтёры и активисты не только из городов России, но и из других стран — в рамках форума также прошла торжественная церемония вручения международной премии #МыВместе. Жюри выбрало лучших из 25,4 тысяч заявок в различных номинациях.

Интересные обсуждения, яркие гости и, конечно, огромное количество добрых дел — таким запомнится седьмой форум #МЫВМЕСТЕ. Волонтёры верят, что дальше будет только больше благотворительных инициатив и совместных мероприятий.