Мытищинскому стрелку Барданову устроили тайные похороны

Мытищинского стрелка Владимира Барданова тайно похоронили родственники. В церемонии приняли участие самые близкие люди. Все проходило в условиях секретности.

«Я точно не помню, в каких числах, в конце апреля или в самом начале мая», — заявил «Московскому комсомольцу» адвокат Арслан Акавов, представляющий интересы семьи погибшего.

Для организации секретных похорон родственники даже пустили слух, что им якобы не отдают тело Барданова. Хотя на самом деле таких проблем нет было.

Как сообщала «Газета.ru», 30 марта Владимир Барданов забаррикадировался в частном доме и открыл стрельбу по сотрудникам Росгвардии и прохожим. Он бросил две гранаты в полицейских, которые прибыли проверить показания о его причастности к незаконному обороту оружия. Барданов погиб в ходе перестрелки и вспыхнувшего потом пожара.

В доме стрелка было обнаружено не только огромное количество оружия, но и целый зоопарк — мужчина содержал двух медведей, двух крокодилов, двух енотов и барсука. Семья позже отказалась от животных.