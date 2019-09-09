Мышьяк и рыба не первой свежести. Роскачество проверило сайру в банках

Консервированная сайра оказалась вкусной и качественной на полках российских магазинов. Эксперты Роскачества провели исследование и нашли отклонения в банках только одного бренда.

Эксперты проанализировали консервированную сайру марок «Доброфлот», «5 морей», ARO, «Море внутри» и «Дальморепродукт».

«По итогам проведенной экспертизы рыбные консервы из натуральной тихоокеанской сайры „Доброфлот“, „5 морей“, „Море внутри“, „Дальморепродукт“ признаны качественными продуктами и рекомендованы к покупке. Сайра бренда ARO занесена в список товаров с замечаниями из-за привкуса горечи и существенного отклонения по содержанию жира от указанного в маркировке значения в меньшую сторону», — отметили в Роскачестве.

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Кроме привкуса горечи, в сайре ARO эксперты нашли большое количество мышьяка. В то же время в Роскачестве заметили, что этот показатель находится в пределах допустимой нормы. Также в ходе исследования выяснилось, что при изготовлении всех консервов использовалась рыба не первой свежести.

Самые высокие баллы получила рыба «Доброфлота». Как отметили эксперты, у нее приятный запах, чувствуется легкий аромат пряностей. В Роскачестве заметили, что в банках этого бренда высокое содержание рыбы по отношению к общей массе нетто продукта в сравнении со средними значениями.