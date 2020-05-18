Мышьяк и антибиотики нашли в фасованных креветках

Роскачество провело исследование креветок, которые продаются в российских магазинах. В итоге в некоторой продукции выявили мышьяк и антибиотики. Но эксперты уверяют: мышьяк может быть не опасен для здоровья.

«В составе продукции Polar premium и „Каждый день“ был обнаружен мышьяк в количестве, превышающем допустимые концентрации, а в креветках „Каждый день“ эксперты выявили еще и следы антибиотика хлорамфеникола (левомицетина)», — говорится в исследовании, опубликованном на сайте ведомства.

Но, по словам специалистов Роскачества, мышьяк в небольших количествах не опасен для здоровья. Об этом говорят и международные исследования.

Антибиотики, которые используют некоторые производители, куда более опасны. По данным экспертов Роскачества, содержание лекарств в аквакультуре никак не регламентируется.

В некоторой продукции было больше влаги, чем требуется, а содержание белка не соответствовало заявленному.

Ранее стало известно, что Россия запретила ввоз креветок и некоторых видов рыбы из Китая из-за многочисленных нарушений.