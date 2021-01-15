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    15 января 2021, 16:30

    Мыловары из Ивановской области получили сертификат «географического указания»

    Полина Петрова

    Мыловары из Ивановской области получили сертификат о присвоении «географического указания», информирует ОТР.
    Мыловары из Ивановской области получили сертификат «географического указания»

    Рабочий мыловаренного производства Михаил Луняков отметил, что с этого момента эта местная продукция будет изготовлена только Шуе.

    «Теперь шуйское мыло будет сварено только в Шуе. По определенному рецепту, по определенной технологии, из определенного состава», — пояснил специалист.

    По информации представителей Роспатента, закон «о географическом указании» дает много различных возможностей региональным производителям. В настоящее время они могут продвигать свой товар на российском рынке, а также привлекать инвестиции.