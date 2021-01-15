Мыловары из Ивановской области получили сертификат «географического указания»

Рабочий мыловаренного производства Михаил Луняков отметил, что с этого момента эта местная продукция будет изготовлена только Шуе.

«Теперь шуйское мыло будет сварено только в Шуе. По определенному рецепту, по определенной технологии, из определенного состава», — пояснил специалист.

По информации представителей Роспатента, закон «о географическом указании» дает много различных возможностей региональным производителям. В настоящее время они могут продвигать свой товар на российском рынке, а также привлекать инвестиции.