Пингвинов из Московского зоопарка научили лопать мыльные пузыри. Видео

В Московском зоопарке придумали новую активность для животных. Пингвинам предложили поиграть с мыльными пузырями. Забава морским птицам пришлась по душе.

На предоставленном пресс-службой Московского зоопарка видео папуанские пингвины сначала присматривались к необычному явлению, но быстро освоились и стали ловить и лопать мыльные пузыри клювами.

Мыльные пузыри, подчеркнули в зоопарке, используют для «обогащения среды обитания животных», причем во многих аналогичных зоологических парках мира. Никакой угрозы для птиц пузыри не несут — для пингвинов они, наоборот, служат прекрасным развлечением.

Папуанские пингвины приехали в Москву в конце декабря 2017 года. Из Германии в Россию доставили трех самцов и трех самок. «Переезд» птиц был осуществлен в рамках Европейской программы по сохранению этих животных в неволе.

На Южном полюсе предложили построить лагеря с иглу. Эти охлаждаемые жилища должны защитить императорских пингвинов в плохую погоду. Жизни нелетающих птиц угрожает более быстрое таяние льдов в Антарктиде.