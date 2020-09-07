«Мы знали с первых дней, что будет реальный срок». Пашаев опубликует видео с заседаний по делу Ефремова

Записи судебных заседаний по делу о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова опубликуют после окончания процесса. Сделать это пообещала сторона защиты.

Адвокат Эльман Пашаев в эфире Первого канала заявил, что записи появятся в открытом доступе.

«Когда это закончится, я выложу в открытый доступ записи», — сказал представляющий интересы Ефремова юрист.

На условный срок артисту Пашаев не рассчитывает. Он предположил, что Ефремов получит шесть-восемь лет колонии.

«Нам ясно, что будет реальный срок. Мы это знали с первых дней», — подчеркнул адвокат.

Приговор Михаилу Ефремову вынесут в Пресненском суде Москвы 8 сентября. Прокуратура запросила для артиста 11 лет колонии. Иван Охлобыстин заранее попросил помиловать коллегу по цех. Актер считает, что Ефремов не переживет тюремное заключение. Поступок Охлобыстина сочли похожим на попытку оказать давление на суд.

Авария с участием Михаила Ефремова произошла в центре Москвы 8 июня. Актер на своем внедорожнике выехал на встречную полосу, где столкнулся с отечественным грузовичком. Водитель фургона Сергей Захаров скончался в больнице через несколько часов после ДТП.

Суд над Ефремовым начался в августе. Прокуратура заявила, что без изоляции от общества артист не исправится, и попросила для него 11 лет колонии. С требованием согласилась и потерпевшая сторона. Пашаев считает, что выбрал правильную тактику защиты своего клиента.