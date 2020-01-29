Овик Григорян впал в кому во время отдыха с друзьями. Это произошло 23 января. Врачи нашли у игрока «Армянской сборной» КВН аневризму головного мозга. О состоянии товарища рассказал член команды и друг Григоряна Вано Магнарадзе.

«Восьмого января его положили в больницу с подозрением на инсульт. Диагноз подтвердился, он полежал пару недель в больнице, потом пошел на поправку. Чувствовал себя хорошо, его выписали. Через два дня он отдыхал с друзьями. Резко схватился за голову, начал кричать, чтобы мы вызвали скорую. Потом он упал в обморок и потом впал в кому. Сейчас у него состояние критическое, диагностировали аневризму. Отек мозга большой», — рассказал «360» Магнарадзе.

По словам кавээнщика, раньше никаких серьезных проблем со здоровьем у товарища по команде они не замечали. Правда, знакомы они всего лет шесть, до того играли в разных командах, а потом объединились.

«Шансы на то, что отек спадет и можно будет оперировать, есть. Поэтому все, что мы можем, это ждать, пока отек спадет. Больше ничего сделать нельзя. Как только он спадает, его можно будет оперировать, и на это вся надежда. Шансы есть, конечно. Мы ждем и верим», — заключил Магнарадзе.

Известно что операция будет стоить 1,5 миллиона рублей. В социальных сетях друзья и родственники Григоряна просят всех неравнодушных о помощи. К тому времени, как Овик придет в себя и его можно будет прооперировать, друзья надеются собрать необходимую сумму.