Эксклюзив 30 ноября 2022, 20:39 «Мы ждали референдума 31 год». Рогов заявил, что прошедшие выборы стали для народа праздником Член ВГА Рогов: прошедший в сентябре референдум стал для запорожцев праздником

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Прошедший в сентябре референдум стал для запорожского народа настоящим праздником. Об этом в интервью ведущей «360» Аксинье Гурьяновой заявил член главного совета Военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Для нас это был в прямом смысле праздник. Мы ждали не семь месяцев с момента, как это все началось. Мы ждали не 40 дней с момента, когда мы первый раз собрались и потребовали проведения референдума. Мы ждали 31 год. [С того дня], когда в 1991 году у нас украли родину, потому что мы жили в Советском Союзе, мы были русские люди», — сказал он.

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Политик добавил, что тогда людей, конечно, «заставляли считаться украинцами», но при этом думали и говорили они на русском.

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Референдум по присоединению Запорожской области к РФ прошел в конце сентября. Явка составила 85,4%. За проголосовали 93,11% пришедших на выборы.

Ранее сообщалось, что с момента вхождения в состав России жители Херсонской и Запорожской областей, ДНР и ЛНР получили более 80 тысяч паспортов РФ.